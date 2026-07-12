Il Papa | i venti di guerra non spengano la fiamma della speranza si torni al dialogo

Da vaticannews.va 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver recitato l’Angelus da Castel Gandolfo, un papa ha invitato a mantenere viva la speranza e a tornare al dialogo in risposta ai recenti conflitti in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina. Ha sottolineato che i venti di guerra non devono spegnere la speranza e ha esortato a percorrere le vie diplomatiche per risolvere le tensioni. La dichiarazione si concentra su un appello alla pace e al dialogo, senza riferimenti a singoli eventi o attori coinvolti.

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Leone XIV dopo aver pregato l’Angelus da piazza della Libertà, a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella “Domenica del mare” esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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