Il Papa | i venti di guerra non spengano la fiamma della speranza si torni al dialogo

Notizia in breve

Dopo aver recitato l’Angelus da Castel Gandolfo, un papa ha invitato a mantenere viva la speranza e a tornare al dialogo in risposta ai recenti conflitti in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina. Ha sottolineato che i venti di guerra non devono spegnere la speranza e ha esortato a percorrere le vie diplomatiche per risolvere le tensioni. La dichiarazione si concentra su un appello alla pace e al dialogo, senza riferimenti a singoli eventi o attori coinvolti.