Il Papa | i venti di guerra non spengano la fiamma della speranza si torni al dialogo
Dopo aver recitato l’Angelus da Castel Gandolfo, un papa ha invitato a mantenere viva la speranza e a tornare al dialogo in risposta ai recenti conflitti in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina. Ha sottolineato che i venti di guerra non devono spegnere la speranza e ha esortato a percorrere le vie diplomatiche per risolvere le tensioni. La dichiarazione si concentra su un appello alla pace e al dialogo, senza riferimenti a singoli eventi o attori coinvolti.
Leone XIV dopo aver pregato l’Angelus da piazza della Libertà, a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella “Domenica del mare” esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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