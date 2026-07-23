Outpost al Festival di EMERGENCY

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Festival di EMERGENCY si è svolto un incontro dedicato a Outpost, un progetto che presenta testimonianze di aree di crisi e zone di guerra. L'evento fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, organizzata dal 5 al 6 settembre dalla redazione del Post. In questa occasione, un giornalista ha condiviso le sue esperienze e le storie di paesi e persone provenienti da zone colpite da conflitti e situazioni di emergenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Racconti dalle aree di crisi, zone di guerra, posti del mondo dove Daniele Raineri è stato e da dove ha raccontato storie di paesi e di persone. L'incontro fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, all'interno del Festival di EMERGENCY: cinque incontri - in programma il 5 e il 6 settembre - ideati e curati dalla redazione del Post. Un percorso breve e diretto dentro fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo, dove il coraggio si fa storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MEGATSUNAMIS: The Most Destructive Waves in History

Video MEGATSUNAMIS: The Most Destructive Waves in History

Notizie e thread social correlati

Festival di Emergency torna dal 4 al 6 settembreDal 4 al 6 settembre si svolge a Reggio Emilia la sesta edizione del Festival di Emergency, dedicata al tema “Il coraggio”.

Un giocatore lo vedi dal coraggio, al Festival di EMERGENCYAl Festival di EMERGENCY si è svolto un incontro dedicato alle storie di calciatori e calciatrici che hanno affrontato regimi autoritari.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web