Outpost al Festival di EMERGENCY

Durante il Festival di EMERGENCY si è svolto un incontro dedicato a Outpost, un progetto che presenta testimonianze di aree di crisi e zone di guerra. L'evento fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, organizzata dal 5 al 6 settembre dalla redazione del Post. In questa occasione, un giornalista ha condiviso le sue esperienze e le storie di paesi e persone provenienti da zone colpite da conflitti e situazioni di emergenza.

Racconti dalle aree di crisi, zone di guerra, posti del mondo dove Daniele Raineri è stato e da dove ha raccontato storie di paesi e di persone. L'incontro fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, all'interno del Festival di EMERGENCY: cinque incontri - in programma il 5 e il 6 settembre - ideati e curati dalla redazione del Post. Un percorso breve e diretto dentro fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo, dove il coraggio si fa storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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MEGATSUNAMIS: The Most Destructive Waves in History

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