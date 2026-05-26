Dal 4 al 6 settembre si svolge a Reggio Emilia la sesta edizione del Festival di Emergency, dedicata al tema “Il coraggio”. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede diverse iniziative, incontri e spettacoli. La kermesse si tiene nel fine settimana e si concentra sulla promozione di valori legati all’impegno quotidiano. La partecipazione è aperta al pubblico, senza limiti di età.

Il Festival di Emergency torna a Reggio Emilia, da venerdì 4 a domenica 6 settembre nella sua sesta edizione dedicata a ’ Il coraggio ’ come scelta concreta e quotidiana. L’evento in collaborazione con il Comune di Reggio Emila animerà la città per tre giorni con incontri, dibattiti, una mostra fotografica, musica e spettacoli con giornalisti, filosofi, scrittori, autori, artisti e tante testimonianze degli operatori di Emergency nelle piazze della nostra città. Secondo Emergency "Il coraggio, oggi, è la scelta di chi cura sotto le bombe, di chi attraversa i confini per sopravvivere, di chi obietta e si oppone alla logica della guerra, di chi difende i diritti di tutti prendendo posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival di Emergency torna dal 4 al 6 settembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

4-5-6 settembre 2026 | Torna il Festival di EMERGENCY

Notizie e thread social correlati

Emergency porta al Mercato Centrale di Torino il festival R1PUD1A: tre giorni di eventi e incontri contro ogni guerraDal 8 al 10 maggio 2026, il Mercato Centrale di Torino in piazza della Repubblica ospiterà il festival R1PUD1A, un evento di tre giorni dedicato alla...

Torna il festival Michael, dal 7 al 9 maggioDal 7 al 9 maggio si svolgerà la nona edizione del Festival Michael, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Temi più discussi: A Reggio Emilia torna il Festival di EMERGENCY: tema 2026 Il coraggio; A settembre a Reggio torna il Festival di Emergency: il tema del 2026 è Il coraggio; A settembre torna a Reggio il Festival di Emergency sul coraggio; Festival di EMERGENCY 2026, a Reggio Emilia tre giorni dedicati al Coraggio.

SAVE THE DATE: 4, 5 e 6 settembre a #ReggioEmilia torna il Festival di EMERGENCY. Quest’anno il tema è #ilcoraggio. Scopri di più: emergency.it/festi… x.com

Quanto è efficace e praticabile un esercito All Wood, No Elves Woodelves reddit

A settembre torna a Reggio il Festival di Emergency sul coraggioREGGIO EMILIA – Dal 4 al 6 settembre 2026, Reggio Emilia ospiterà la sesta edizione del Festival di Emergency. Il tema centrale di quest’anno sarà Il coraggio, inteso come scelta quotidiana per cont ... reggionline.com

Festival di EMERGENCY 2026, a Reggio Emilia tre giorni dedicati al coraggioROMA – Dal 4 al 6 settembre 2026 torna a Festival di EMERGENCY, l’appuntamento promosso da EMERGENCY che per tre giorni animerà Reggio Emilia con incontri, dibattiti, musica, spettacoli e una mostra f ... msn.com