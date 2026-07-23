Un giocatore lo vedi dal coraggio al Festival di EMERGENCY

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Festival di EMERGENCY si è svolto un incontro dedicato alle storie di calciatori e calciatrici che hanno affrontato regimi autoritari. L'evento, parte della rassegna Tempi coraggiosi, si è tenuto il 5 e il 6 settembre. La redazione del Post ha ideato e curato cinque incontri in questa occasione, concentrandosi su figure sportive che hanno sfidato le imposizioni politiche, con alcuni di loro che sono riusciti a ottenere vittorie significative.

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Storie di calciatori e calciatrici che hanno sfidato i regimi (e qualche volta hanno anche vinto). L'incontro fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, all'interno del Festival di EMERGENCY: cinque incontri - in programma il 5 e il 6 settembre - ideati e curati dalla redazione del Post. Un percorso breve e diretto dentro fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo, dove il coraggio si fa storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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