Un giocatore lo vedi dal coraggio al Festival di EMERGENCY

Notizia in breve

Al Festival di EMERGENCY si è svolto un incontro dedicato alle storie di calciatori e calciatrici che hanno affrontato regimi autoritari. L'evento, parte della rassegna Tempi coraggiosi, si è tenuto il 5 e il 6 settembre. La redazione del Post ha ideato e curato cinque incontri in questa occasione, concentrandosi su figure sportive che hanno sfidato le imposizioni politiche, con alcuni di loro che sono riusciti a ottenere vittorie significative.