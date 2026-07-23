Dal ritiro di Moena, Sebastian Otoa ha dichiarato di voler giocare di più in questa stagione. Ha parlato delle prime settimane di preparazione con il Genoa, sottolineando il percorso di crescita personale intrapreso in questi giorni.

Dal ritiro di Moena, Sebastian Otoa ha tracciato un bilancio delle prime settimane di preparazione con il Genoa, soffermandosi sul percorso di crescita personale e sugli obiettivi fissati per la nuova stagione. L’obiettivo è trovare più spazio Il difensore rossoblù ha spiegato di essere soddisfatto del lavoro svolto in ritiro, nonostante i carichi elevati, sottolineando. Dal ritiro di Moena, Sebastian Otoa ha tracciato un bilancio delle prime settimane di preparazione con il Genoa, soffermandosi sul percorso di crescita personale e sugli obiettivi fissati per la nuova stagione. Parlando dell’ambientamento in Italia, il centrale ha raccontato di aver trovato un punto di riferimento in Morten Frendrup, connazionale e grande amico, che lo ha aiutato fin dal suo arrivo a Genova. 🔗 Leggi su Genoaoggi.it

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© Genoaoggi.it - Otoa avverte il Genoa: “Quest'anno voglio giocare di più”

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