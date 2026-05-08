Serie D Il presidente della Correggese Marani ha le idee chiare | Cercheremo di costruire una squadra più competitiva Non voglio più soffrire come quest’anno

Il presidente della Correggese ha dichiarato l’intenzione di costruire una squadra più competitiva per la prossima stagione, dopo aver espresso il desiderio di evitare le sofferenze vissute quest’anno. La squadra ha ottenuto un risultato importante grazie a un calcio di punizione di un giocatore, che ha contribuito a ottenere punti preziosi. La stagione si sta avviando alla conclusione e le parole del presidente indicano un focus sulla prossima campagna.

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