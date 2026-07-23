Oroscopo di Paolo Fox per oggi 23 luglio | Gemelli fortunato nuovi stimoli per l’Ariete

Da metropolitanmagazine.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'oroscopo di oggi indica che i Gemelli avranno una giornata favorevole, mentre l’Ariete potrebbe ricevere nuovi stimoli. Secondo le previsioni, ci saranno momenti in cui si avrà la sensazione di dover mantenere il controllo e altri in cui si percepirà che non vale la pena insistere. La giornata si presenta con variazioni di energia e attenzione tra i segni.

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Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 23 luglio! Ci sono giornate in cui senti di dover avere tutto sotto controllo e altre in cui capisci che non ne vale la pena. Questo giovedì appartiene alla seconda categoria. Le stelle ti invitano a lasciare andare quell’idea di dover pianificare ogni dettaglio, prevedere ogni imprevisto e avere sempre la risposta giusta. Perché la verità è che la vita non funziona così. E, spesso, le cose migliori arrivano proprio quando smetti di provare a incastrare tutto alla perfezione. Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 23 luglio 2026, segno per segno. Il tema della giornata è la flessibilità. Non intesa come adattarsi a tutto e tutti, ma come la capacità di cambiare prospettiva senza vivere ogni variazione come un fallimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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