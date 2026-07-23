Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine | Giovedì 23 luglio 2026

Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 23 luglio 2026 Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 23 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Giovedì 23 Luglio 2026: Il Sole entra nel Leone! Chi Brilla

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