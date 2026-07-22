L'oroscopo di oggi segnala che i Gemelli sono favoriti, mentre per l'Ariete ci sono nuovi stimoli. È importante evitare di pensare che ogni giornata estiva sia uguale, considerando che le attività quotidiane si ripetono senza variazioni.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 22 luglio! Sai qual è il rischio più grande dell’estate? Pensare che tutte le giornate siano uguali. Ti svegli, lavori o studi, esci la sera, vai a dormire e ricominci da capo. Senza accorgertene entri nel pilota automatico, proprio nel periodo dell’anno che dovrebbe farti sentire più vivo. Le stelle di questo mercoledì ti lanciano una piccola sfida: fai una cosa che non avevi programmato. Non deve essere qualcosa di clamoroso. Può essere cambiare strada tornando a casa, entrare in quella libreria dove dici sempre “prima o poi ci vado”, provare un ristorante nuovo, iniziare una serie diversa dal solito o parlare con una persona con cui non hai mai scambiato più di due parole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 22 luglio: Gemelli fortunato, nuovi stimoli per l’Ariete

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Oroscopo Paolo Fox Oggi Venerdì 17 Luglio 2026: Giornata Fortunata o di Prudenza

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