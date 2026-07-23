Se Modric rimarrà un altro anno con il Milan, sarà perché sono stati inviati segnali positivi. Il centrocampo rossonero potrebbe cambiare, con Fofana, Loftus-Cheek e Bondo pronti a lasciare il club. Tuttavia, non si prevede una rivoluzione totale, e il reparto dovrebbe mantenere alcune delle sue componenti attuali.

Il centrocampo del Milan potrebbe cambiare veste in questo calciomercato: Fofana, Loftus-Cheek e Bondo sono pronti a salutare, ma non ci sarà una rivoluzione nel reparto. Le indiscrezioni di mercato sulla mediana rossonera parlano di due possibili conferme che potrebbero essere davvero fondamentali per il Milan di Ruben Amorim. promowebappL'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato durante Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati anche la possibile conferma di Modric e Rabiot nella mediana rossonera. Ecco il suo pensiero: "Sono ottimi segnali per il Milan, due segnali pesanti. Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché gli sono arrivati segnali positivi e sa che può fare una stagione ad alto livello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Orlando sicuro: "Se Modric fa un altro anno con il Milan è perché sono arrivati segnali positivi"

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