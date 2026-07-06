Modric presto la decisione sul suo futuro | segnali positivi per il Milan?
Il centrocampista croato potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione. La squadra ha chiuso il campionato in modo negativo, con un girone di ritorno deludente e senza qualificazione alla Champions League. La decisione sul suo futuro sarà comunicata a breve, con segnali che sembrano indicare un possibile addio. La sua permanenza nel club non è più certa.
La questione Modric al Milan è ancora aperta. Dopo una sola stagione in rossonero, il futuro del centrocampista croato è in bilico: l'annata si è conclusa sicuramente nel peggiore dei modi, con un girone di ritorno horror e la mancata qualificazione in Champions League. Tutto sembrava portare ad una conferma del fuoriclasse in rossonero per un'altra stagione, coronando il sogno di calcare i più importanti palcoscenici europei con la maglia del Milan, ma il destino ha giocato un brutto scherzo a Luka ed ai tifosi, rimettendo tutto in discussione. La decisione finale di Modric era attesa una volta concluso il suo percorso ai Mondiali e quel momento è ormai arrivato: con l'eliminazione della sua Croazia nei sedicesimi di finale, è ora per il numero 10 croato di decidere cosa fare del proprio futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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