Il centrocampista croato potrebbe lasciare il club dopo una sola stagione. La squadra ha chiuso il campionato in modo negativo, con un girone di ritorno deludente e senza qualificazione alla Champions League. La decisione sul suo futuro sarà comunicata a breve, con segnali che sembrano indicare un possibile addio. La sua permanenza nel club non è più certa.

La questione Modric al Milan è ancora aperta. Dopo una sola stagione in rossonero, il futuro del centrocampista croato è in bilico: l'annata si è conclusa sicuramente nel peggiore dei modi, con un girone di ritorno horror e la mancata qualificazione in Champions League. Tutto sembrava portare ad una conferma del fuoriclasse in rossonero per un'altra stagione, coronando il sogno di calcare i più importanti palcoscenici europei con la maglia del Milan, ma il destino ha giocato un brutto scherzo a Luka ed ai tifosi, rimettendo tutto in discussione. La decisione finale di Modric era attesa una volta concluso il suo percorso ai Mondiali e quel momento è ormai arrivato: con l'eliminazione della sua Croazia nei sedicesimi di finale, è ora per il numero 10 croato di decidere cosa fare del proprio futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Modric, presto la decisione sul suo futuro: segnali positivi per il Milan?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Modric ha (quasi) preso una decisione sul suo futuro: ecco cosa filtraIl futuro di Luka Modric, centrocampista croato del Milan, è al centro di discussioni nelle pagine di 'La Gazzetta dello Sport'.

Modri? e il Milan, la telefonata di Amorim cambia tutto? La decisione sul futuroLuka Modri? ha annunciato la fine della sua carriera con la maglia della nazionale croata.

Temi più discussi: Milan, Modric: Presto saprete la mia decisione sul futuro. Var usato male; Modric: Non è il momento di parlare del mio futuro, lo scoprirete presto. Amorim lo chiama; Milan, Modric tiene sulle spine: Futuro? Lo scoprirete presto, non è il momento di parlarne; L'ultimo ballo di Luka Modric: il Milan, un sogno da vivere fino all'ultimo.

#Modric si sfoga dopo #PortogalloCroazia #Var usato male, non si usa certezza per valutare. Futuro? A breve saprete la mia decisione Leggi qui le sue dichiarazioni dopo il match x.com

Luka Modric sembra deciso a restare un altro anno al MilanIl futuro di Luka Modric al Milan: tra riflessioni personali, contatti con la dirigenza e strategie di impiego nel prossimo campionato. Luka Modric, dopo il termine della sua avventura mondiale con la ... notiziemilan.it

Gran bella decisione far sì che questo Mondiale sia nel formato a 48 squadre. reddit

Dice addio al Milan? La decisione entro pochi giorni: il piano rossoneroIl Milan ancora non sa cosa ne sarà del giocatore rossonero in bilico tra addio e permanenza: la decisione entro pochi giorni. spaziomilan.it