Dal 13 al 24 maggio, il Teatro Tascabile al Carmine ospiterà una rassegna dedicata al teatro classico indiano, con spettacoli, film, incontri e laboratori. Tra le produzioni in scena ci saranno rappresentazioni di Kutiyattam e Kathakali, due delle forme più antiche di teatro tradizionale di quel paese. L’evento porterà a Bergamo una serie di appuntamenti per conoscere queste arti performative.

LA RASSEGNA. Dal 13 al 24 maggio a Bergamo spettacoli, film, incontri e laboratori tra Kutiyattam e Kathakali. Dal 13 al 24 maggio il Monastero del Carmine di Bergamo ospita «Il movimento della tradizione. Dal Kutiyattam al Kathakali», nuovo appuntamento delle «Settimane d’arte» del Teatro Tascabile di Bergamo. Il programma si sviluppa in dodici giornate tra spettacoli, proiezioni, incontri e laboratori con artisti e studiosi internazionali. Ospite principale sarà Kapila Venu, tra le più autorevoli interpreti contemporanee del Kutiyattam e del Nannyar-kuttu, rara tradizione teatrale femminile indiana. Il titolo del progetto richiama l’idea di una tradizione antica ma ancora viva, capace di rinnovarsi attraverso il lavoro degli attori e la trasmissione delle tecniche sceniche.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Teatro Tascabile, al Carmine un viaggio affascinante nel teatro classico indiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

P?rvat?viraham: il teatro classico indiano a RomaCosa: Il debutto in prima nazionale assoluta di P?rvat?viraham, un intenso e antico assolo di teatro-danza indiano interpretato dall’artista Kapila...

Tullio Solenghi conclude il suo viaggio nel teatro di Govi con “Colpi di timone” al Teatro Carcano di MilanoLo spettacolo, tratto dalla commedia che fece debuttare Govi al cinema nel 1942, rappresenta un ulteriore passo nella raffinata operazione di...

Argomenti più discussi: Teatro Tascabile, al Carmine un viaggio affascinante nel teatro classico indiano; Il movimento della tradizione: dal Kutiyattam al Kathakali al monastero del Carmine; Bergamo, in Città Alta Ognuno è tradizione. Dialoghi sul patrimonio del teatro eurasiano; Il movimento della tradizione. Dal Kutiyattam al Kathakali.

Con A scena aperta: gli archivi dello spettacolo ci parlano si è conclusa oggi la terza edizione del ciclo di incontri pubblici Ognuno è tradizione. Dialoghi sul patrimonio del teatro eurasiano x.com

Teatro Tascabile, al Carmine un viaggio affascinante nel teatro classico indianoTra gli appuntamenti più attesi anche la prima italiana della nuova produzione del Teatro Tascabile, « L’età divina degli scherzi », spettacolo in stile Kathakali che coinvolgerà la nuova generazione ... ecodibergamo.it