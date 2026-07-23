Gesù ha rivelato a una mistica svedese le 15 orazioni di Santa Brigida, dedicate a onorare le sue piaghe. Sono state trascritte e diffuse come preghiere da recitare per un anno. Accanto alle orazioni, sono state fatte 21 promesse di salvezza spirituale. Queste preghiere sono considerate potenti e sono diffuse in tutto il mondo.

Rivelate direttamente da Gesù alla mistica svedese per onorare le sue piaghe: ecco il testo completo delle 15 celebri Orazioni da recitare per un anno e le 21 straordinarie Promesse di salvezza spirituale. Quanto vale la salvezza? Tu pregheresti qualche minuto al giorno per un anno con la certezza di ottenere il Paradiso? C’è una buona notizia: esiste una preghiera che ci può salvare! Gesù infatti avrebbe dettato a Santa Brigida (Svezia, giugno 1303 – Roma, 23 luglio 1373) delle orazioni, con una promessa: a chi le avesse recitate per un anno intero senza interruzioni, avrebbe concesso la salvezza eterna. Ne dettò inoltre altre, della durata di 12 anni, con delle grazie altrettanto incredibili. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Orazioni di Santa Brigida a Gesù: perché sono così potenti e amate in tutto il mondo?

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15 Orazioni di Santa Brigida | Preghiera Potente e Antica

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