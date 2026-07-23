Il 23 luglio si celebra Santa Brigida di Svezia, compatrona d’Europa. Mamma di otto figli, è conosciuta come mistica delle orazioni e autrice di 21 promesse di Gesù. È riconosciuta anche come grande operatrice di pace. La sua figura è ricordata per le sue preghiere e il ruolo di guida spirituale. La giornata è dedicata alla sua memoria, sottolineando il suo contributo religioso e culturale.

Mamma di otto figli, straordinaria mistica delle famose orazioni e grande operatrice di pace: riscopriamo la figura di Santa Brigida di Svezia, Compatrona d’Europa, festeggiata oggi 23 luglio. Grande personalità mistica, Santa Brigida di Svezia è compatrona d’Europa. Donna dalla lunga vita colma di eventi, visse prima come sposa e madre e poi, dopo la morte del marito intraprese la vita religiosa fondando un ordine. Era nata a Finsta nel 1303 con il nome di Birgitta Birgersdotter in una famiglia aristocratica. Fin da bambina dimostrò un carattere forte e deciso. Nonostante fin dalla giovane età avesse avvertito la vocazione religiosa non potè sottrarsi al matrimonio a cui l’avevano destinata. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 23 luglio Santa Brigida di Svezia: la mistica delle potenti orazioni e delle 21 promesse di Gesù

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Santo del Giorno – 23 luglio 2026 | Santa Brigida di Svezia, Patrona d'Europa | Gocce di Luce

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