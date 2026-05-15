Due subacquei sono deceduti nelle grotte di Alimathà, alle Maldive. Queste grotte sono parte di un complesso di canali e formazioni coralline situate in una laguna dell’Oceano Indiano. Le acque della zona sono conosciute per la loro bellezza e biodiversità, con numerose specie di fauna marina e ambienti naturali unici. Le grotte costituiscono un’attrazione molto frequentata dai subacquei, grazie ai loro fondali spettacolari e alle caratteristiche geologiche.

Hanno i fondali più spettacolari dell’ Oceano Indiano e canali naturali che collegano la laguna interna al mare aperto: è quanto hanno da offrire le grotte di Alimathà, l’isola nell’arcipelago delle Maldive situata nell ‘atollo di Vaavu dove, tra la bellezza naturale – e come mostrato in foto da The Edition – hanno perso la vita i 5 subacquei italiani per i quali ora sono in corso le operazioni di recupero. Non è un caso che l’isola sia la meta preferita dagli immersionisti: raggiungibile in un’ora di motoscafo da Malè, è interamente circondata da una ricca barriera corallina che scende nelle profondità per circa 13-14 metri. Il vero punto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Subacquei morti alle Maldive, le grotte di Alimathà sono un tesoro naturale: canali, coralli e ricca fauna. Ecco perché sono così amate

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Tragedia alle Maldive, chi sono i cinque sub italiani morti durante un’immersione

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