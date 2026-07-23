Ora mi capisco di più Chiara Ferragni parla a cuore aperto | il video TikTok

Chiara Ferragni ha pubblicato un video su TikTok in cui si rivolge ai fan, parlando di un periodo difficile della sua vita e condividendo di aver acquisito una maggiore consapevolezza. La influencer ha scelto di non entrare nel dettaglio degli eventi, ma ha deciso di rompere il silenzio dopo anni segnati da una forte attenzione mediatica e personale.

Chiara Ferragni torna con un video TikTok: il messaggio ai fan dopo la tempesta mediatica e personale degli ultimi anni. Chiara Ferragni rompe il silenzio con un video pubblicato su TikTok e torna a parlare, seppur senza entrare nei dettagli, del periodo più complesso della sua vita. Dopo il Pandoro Gate e la fine del matrimonio con Fedez, l’influencer ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto, raccontando il percorso di crescita personale affrontato negli ultimi anni. Dopo le conseguenze economiche legate al caso del Pandoro Gate, tra cui gli 800mila euro destinati a iniziative benefiche dopo il provvedimento dell’Antitrust, Chiara Ferragni sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio anche nella vita privata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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