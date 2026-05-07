Oggi si celebra il trentanovesimo compleanno di un'influencer molto nota, con una serie di foto pubblicate sui social che documentano la festa. In un messaggio condiviso online, l’autrice ha espresso il desiderio di sentirsi sempre più a suo agio nella propria vita. La celebrazione ha coinvolto amici e familiari, con immagini che mostrano momenti di allegria e condivisione.

Niente party mondani né eventi in favore di telecamera. Per i suoi 39 anni, Chiara Ferragni ha scelto il calore di festeggiamenti intimi e familiari, in compagnia dei figli Leone e Vittoria, nati durante la lunga relazione con Fedez. E per l'occasione, ha pubblicato una serie di foto che documentano la piccola festa privata, tra palloncini trasparenti ricolmi di coriandoli e corone dorate da regina. A corredo degli scatti che la ritraggono sorridente e serena, Chiara Ferragni ha affidato al web una riflessione che è soprattutto una promessa verso se stessa: "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni compie 39 anni: "Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vita"

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