Chiara Ferragni compie 39 anni | Mi auguro di sentirmi più a casa nella mia vita

Oggi Chiara Ferragni celebra il suo trentanovesimo compleanno. In un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha condiviso il desiderio di sentirsi sempre più a suo agio nella vita. La influencer ha scelto di dedicarsi a questo obiettivo nel giorno speciale, senza aggiungere ulteriori commenti o dettagli sulla sua situazione personale. La sua riflessione si concentra sulla volontà di trovare maggiore serenità e stabilità nel tempo a venire.

(Adnkronos) – "Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita", è questo l'augurio che Chiara Ferragni fa a se stessa nel giorno in cui compie 39 anni. "È veramente la sensazione più bella di tutte", ha aggiunto l'imprenditrice digitale, che è nata il 7 maggio 1987. Ferragni ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Chiara Ferragni compie 39 anni: "Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vita" Chiara Ferragni festeggia 39 anni: “Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”Milano, 7 maggio 2026 – “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”. Aggiornamenti e dibattiti Chiara Ferragni compie 39 anni: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vitaChiara Ferragni compie 39 anni. Per l'occasione, l'influencer ha pubblicato un post in cui esprime un desiderio: Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita ... tgcom24.mediaset.it Chiara Ferragni compie 39 anni: Mi auguro di sentirmi sempre più a casa nella mia vitaChiara Ferragni compie 39 anni. I regali dei figli Leone e Vittoria, la dedica a se stessa: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita. gazzetta.it