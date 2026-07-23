Il Milan ha confermato che Luka Modric resterà in rosa per un'altra stagione. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e accompagnerà la squadra in Australia per la preparazione estiva. La firma è stata ufficializzata dal club, che ha comunicato anche il numero di maglia, il 14. Modric, arrivato nel 2023, continuerà quindi a vestire la maglia rossonera nel prossimo campionato.

Adesso è ufficiale: Luka Modric resta al Milan. Il club di via Aldo Rossi ha annunciato che il centrocampista ha messo la firma sul nuovo contratto che gli farà indossare la maglia rossonera numero 14 fino al 30 giugno 2027. E' una mossa molto importante per la costruzione della squadra ambiziosa che Cardinale e Amorim hanno in mente. Modric si unirà ai compagni in Australia, a Perth, mercoledì prossimo, lo stesso giorno in cui sono attesi Leao e Gonçalo Ramos. Anche se il 9 settembre compirà 41 anni, la conferma dell'ex Pallone d'oro è una mossa molto importante perché consente a Amorim di poter schierare un leader importante per guidare i compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ora è ufficiale: Modric resta al Milan un'altra stagione. Andrà con la squadra in Australia

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MODRIC, E FINITA! ORA IL MILAN TREMA: FUTURO IN BILICO

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