Luka Modric è vicino a firmare un nuovo contratto con il Milan, che lo terrà in rosa per un’altra stagione. Il centrocampista croato, arrivato nel 2022, continuerà a vestire la maglia rossonera nel campionato 202627. La sua permanenza garantirà al club esperienza e leadership in mezzo al campo. L’accordo sembra ormai definito, anche se non sono stati resi noti i dettagli economici.

L’avventura di Luka Modric con il Milan sembra destinata a proseguire. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista croato sarebbe vicino a prolungare la sua permanenza in rossonero per un’altra stagione, regalando al club esperienza, qualità e leadership anche nel campionato 202627. La società guidata da Gerry Cardinale continua a credere nel valore dell’ex Pallone d’Oro, considerato una figura fondamentale sia all’interno dello spogliatoio sia sul terreno di gioco. La trattativa verso la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe intensificato i contatti con Modric nelle ultime settimane, proseguendo il dialogo anche dopo la sconfitta contro il Cagliari dello scorso 24 maggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Milan, Modric verso il rinnovo: il croato pronto a restare in rossonero un’altra stagione

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Luka Modric vs Inter Milan

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