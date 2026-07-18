Il Milan ora si muove al centro | Modric resta la novità è Hojbjerg

Il Milan ha deciso di rafforzare il reparto centrale, dopo aver annunciato le prime novità in attacco e difesa con l’ingaggio di Ramos e Gila. La squadra rossonera ha confermato la permanenza di Modric, mentre si è concentrata sulla possibilità di portare in rosa Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. La trattativa per il centrocampista danese è in corso.

Dopo le prime mosse in attacco e difesa con Ramos e Gila, il Milan si concentra ora sul centrocampo. Il nome nuovo per la mediana rossonera è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, in uscita dall'Olympique Marsiglia. Il danese classe 1995 ha giocato anche con Bayern Monaco e Tottenham, è un giocatore di esperienza internazionale che nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze con 4 gol e 5 assist in Ligue 1. In rossonero ritroverebbe Adrien Rabiot, con cui ha giocato con la maglia del Marsiglia due anni fa., Intanto, però, continua l'attesa per capire quale sarà il futuro di Luka Modric. Ebbene, salvo clamorose sorprese, il croato è pronto a rinnovare per almeno un altro anno il suo rapporto con il Milan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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RISPETTO PER MODRIC, MA IL MILAN PUO' MAI GIOCARE CON UN 41ENNE! | Estratto SportitaliaMercato

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