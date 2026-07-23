Il Milan ha annunciato ufficialmente che Luka Modric ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista continuerà a indossare la maglia numero 14 e ha dichiarato di essere pronto a dare tutto ancora una volta per la squadra. L’accordo conferma la permanenza di Modric nella rosa rossonera per i prossimi anni.

Adesso è ufficiale: Luka Modric resta al Milan. Il club di via Aldo Rossi ha annunciato che il centrocampista ha messo la firma sul nuovo contratto che gli farà indossare la maglia rossonera numero 14 fino al 30 giugno 2027. E' una mossa molto importante per la costruzione della squadra ambiziosa che Cardinale e Amorim hanno in mente. Modric si unirà ai compagni in Australia, a Perth, mercoledì prossimo, lo stesso giorno in cui sono attesi Leao e Gonçalo Ramos. Anche se il 9 settembre compirà 41 anni, la conferma dell'ex Pallone d'oro è una mossa molto importante perché consente a Amorim di poter schierare un leader importante per guidare i compagni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ora è ufficiale, Modric resta al Milan: "Pronto a dare tutto ancora una volta per questa maglia"

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