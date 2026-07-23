Open VAR su DAZN può già chiudere dopo le intercettazioni su Rocchi emerse nell'inchiesta arbitri

Notizia in breve

Open VAR trasmesso su DAZN potrebbe essere sospeso o terminato dopo le intercettazioni emerse nell’inchiesta sugli arbitri. Il format, ideato da FIGC e AIA per chiarire le decisioni arbitrali, è sotto scrutinio a causa delle conversazioni captate dalle indagini. Le registrazioni hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del sistema, portando a una possibile revisione o chiusura del programma. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.