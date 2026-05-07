L'inchiesta della Procura di Milano si estende e ora include anche le intercettazioni relative a un ex arbitro, con particolare attenzione alle richieste fatte dai club ai dirigenti per le designazioni. Le indagini si concentrano sui rapporti tra le parti coinvolte e sui presunti accordi che potrebbero aver influenzato le decisioni nel mondo del calcio. La vicenda si sta sviluppando con nuovi elementi e intercettazioni che vengono rese note.

L’inchiesta della Procura di Milano mette sotto la lente i rapporti tra dirigenti, arbitri e società sulle designazioni. Nel fascicolo compaiono le intercettazioni delle telefonate di Gianluca Rocchi e i contatti con figure vicine ai club e alla Lega Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

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