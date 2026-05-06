Inchiesta arbitri nelle intercettazioni su Rocchi le ‘pretese’ dei club

Da anteprima24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono state diffuse intercettazioni riguardanti il dirigente federale e alcune conversazioni con responsabili di club, che mostrano alcune richieste e richieste di favori. Tra le persone ascoltate come informate sui fatti ci sono anche due ufficiali di gara, uno dei quali è stato sentito per circa tre ore. Questi sviluppi fanno parte di un’indagine in corso sulla gestione degli arbitri e le possibili interferenze da parte delle società.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi pomeriggio anche Butti è stato sentito come persona informata sui fatti per circa tre ore, così come Pinzani. Da quanto si è saputo, tra i temi centrali delle audizioni ci sarebbero stati, per come emergono anche dalle intercettazioni, i malumori e le pretese dei club, in particolare dell’Inter, dato che tra le contestazioni a Rocchi due capitoli riguardano proprio presunte designazioni pilotate di arbitri “graditi” o “poco graditi” al club nerazzurro.  Agli atti ci sarebbero telefonate intercettate nella primavera del 2025 tra Rocchi e Pinzani, che fino alla scorsa stagione svolgeva proprio il ruolo previsto di cerniera tra le squadre e la classe arbitrale e raccoglieva anche affermazioni e lamentele dei club sugli arbitraggi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

inchiesta arbitri nelle intercettazioni su rocchi le 8216pretese8217 dei club
© Anteprima24.it - Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le ‘pretese’ dei club

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi(Adnkronos) – Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei club sulla scelta dei fischietti: è quanto emergerebbe – nell'inchiesta sugli arbitri –...

Caso arbitri, le intercettazioni su Rocchi rivelano le presunte “pretese” dei clubNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie A; Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Rocchi e l'arbitro gradito all'Inter: nelle intercettazioni tirato in ballo un dirigente nerazzurro; Qual è la posizione dell'Inter e cosa rischia, può perdere lo scudetto, chi sono gli indagati, ci sono intercettazioni? Domande e risposte sull' inchiesta arbitri.

inchiesta arbitri nelle intercettazioniInchiesta arbitri, le 'pretese' dei club nelle intercettazioni di RocchiDopo Pinzani e Butti, responsabile dell'Ufficio competizioni della Lega Serie A, nei prossimi giorni verranno programmate le audizioni di diversi testimoni ... adnkronos.com

inchiesta arbitri nelle intercettazioniInchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le 'pretese' dei club(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni, risalenti a poco più di un anno fa, tra il designatore arbitrale, autosospeso, Gianluca Rocchi (indagato), ... corrieredellosport.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.