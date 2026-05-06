Nelle ultime ore sono state diffuse intercettazioni riguardanti il dirigente federale e alcune conversazioni con responsabili di club, che mostrano alcune richieste e richieste di favori. Tra le persone ascoltate come informate sui fatti ci sono anche due ufficiali di gara, uno dei quali è stato sentito per circa tre ore. Questi sviluppi fanno parte di un’indagine in corso sulla gestione degli arbitri e le possibili interferenze da parte delle società.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi pomeriggio anche Butti è stato sentito come persona informata sui fatti per circa tre ore, così come Pinzani. Da quanto si è saputo, tra i temi centrali delle audizioni ci sarebbero stati, per come emergono anche dalle intercettazioni, i malumori e le pretese dei club, in particolare dell’Inter, dato che tra le contestazioni a Rocchi due capitoli riguardano proprio presunte designazioni pilotate di arbitri “graditi” o “poco graditi” al club nerazzurro. Agli atti ci sarebbero telefonate intercettate nella primavera del 2025 tra Rocchi e Pinzani, che fino alla scorsa stagione svolgeva proprio il ruolo previsto di cerniera tra le squadre e la classe arbitrale e raccoglieva anche affermazioni e lamentele dei club sugli arbitraggi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le ‘pretese’ dei club

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi(Adnkronos) – Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei club sulla scelta dei fischietti: è quanto emergerebbe – nell'inchiesta sugli arbitri –...

Caso arbitri, le intercettazioni su Rocchi rivelano le presunte “pretese” dei clubNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie A; Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Rocchi e l'arbitro gradito all'Inter: nelle intercettazioni tirato in ballo un dirigente nerazzurro; Qual è la posizione dell'Inter e cosa rischia, può perdere lo scudetto, chi sono gli indagati, ci sono intercettazioni? Domande e risposte sull' inchiesta arbitri.

Inchiesta arbitri, le 'pretese' dei club nelle intercettazioni di RocchiDopo Pinzani e Butti, responsabile dell'Ufficio competizioni della Lega Serie A, nei prossimi giorni verranno programmate le audizioni di diversi testimoni ... adnkronos.com

Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le 'pretese' dei club(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni, risalenti a poco più di un anno fa, tra il designatore arbitrale, autosospeso, Gianluca Rocchi (indagato), ... corrieredellosport.it

Inchiesta #Arbitri, la Procura accelera: L'ex Inter Butti e l'ex AIA Pinzani per ore dal pm Ascione x.com

Inchiesta arbitri, la nuova lista: ci sono dirigenti di Serie A e Lega - facebook.com facebook