Omicidio Simone Concas in arresto il fratello della ragazza investita
Un minorenne, fratello della ragazza investita, è stato arrestato per aver ucciso un ragazzo di 19 anni. Il ragazzo morto è stato coinvolto in un incidente in cui è stata investita la ragazza, che ora si trova in ospedale. Il minorenne è stato fermato dalla polizia e portato in custodia. L’incidente si è verificato in un’area urbana, e sono in corso accertamenti sulle circostanze dell’evento.
È un minorenne fratello della vittima il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l’auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l’ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo in provincia di Nuoro. Secondo le prime ipotesi investigative si è trattato di una lite per vendetta causata dall’investimento. La ragazza, 21 anni, stava passeggiando, in compagnia del suo fidanzato e del fratello minore, vicino al campo sportivo comunale. L’omicidio. Dopo l’investimento il fidanzato, e lo stesso fratello minore della giovane, da questa notte... 🔗 Leggi su Open.online
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