Omicidio Simone Concas in arresto il fratello della ragazza investita

Notizia in breve

Un minorenne, fratello della ragazza investita, è stato arrestato per aver ucciso un ragazzo di 19 anni. Il ragazzo morto è stato coinvolto in un incidente in cui è stata investita la ragazza, che ora si trova in ospedale. Il minorenne è stato fermato dalla polizia e portato in custodia. L’incidente si è verificato in un’area urbana, e sono in corso accertamenti sulle circostanze dell’evento.