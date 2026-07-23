Omicidio Luigi Esposito | sequestrata l'auto prelevato il dna di una delle sorelle per la comparazione

Sequestrata l’auto del giornalista ucciso ad Eboli. La sorella ha prelevato campioni biologici per il confronto del DNA, che sarà depositato oggi. La polizia ha verbalizzato anche il sequestro del veicolo. Nessuna informazione sulla data dell’esame del DNA o sui risultati attesi.

Oggi la sorella depositerà campioni biologici per il riconoscimento del dna. Intanto, verbalizzato anche il sequestro dell'auto del giornalista ucciso ad Eboli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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