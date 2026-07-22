Le sorelle di Luigi Esposito continuano a sperare che il corpo ritrovato, molto danneggiato, non sia il loro fratello. Lo ha riferito l’avvocata che le rappresenta, sottolineando il dolore e l’illusione delle due donne. La famiglia attende chiarimenti sulla identità del corpo, ancora irriconoscibile. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sull’identificazione ufficiale.

“Ancora sperano che quel corpo martoriato non sia quello del fratello“, lo riferisce a Repubblica Annalisa Califano, l’avvocata che rappresenta Ida e Francesca Esposito, sorelle di Luigi “Luca” Esposito. Va detto, in effetti, che il corpo del giornalista ucciso a Eboli e ritrovato carbonizzato il 19 luglio è risultato irriconoscibile. La speranza delle sorelle di Luigi Esposito Repubblica ha raccolto le dichiarazioni di Annalisa Califano, l’avvocata che assiste Ida e Francesca Esposito, sorelle di Luigi. La legale riferisce che le sue assistite “sono sotto shock” per quanto accaduto. Eppure “anche dinanzi all’evidenza” le congiunte della vittima “ancora sperano che quel corpo martoriato non sia quello del fratello”, il che “sarebbe un miracolo“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia di Luigi Esposito spera "che sia vivo", dolore e illusione delle sorelle sul corpo irriconoscibile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dott. Luigi Esposito - Psicoterapeuta | Storytime – Evoluzione Radio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Luigi Esposito, oggi l’autopsia sul corpo del giornalista: si indaga sulla ferita alla testa

Leggi anche: Ucciso un giornalista: corpo bruciato Luigi Esposito, assassinio ad Eboli

Temi più discussi: Omicidio Esposito, conclusa l'autopsia sul corpo del giornalista; Luigi Esposito, l’autopsia: escluso colpo di pistola, picchiato e poi soffocato. Sparito cellulare; E’ di Luigi Esposito, un giornalista, il cadavere carbonizzato trovato a Eboli; Salerno, ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luca Esposito.

Misteriosa morte del giornalista Luigi (Luca) Esposito: esecuzione e cadavere dato alle fiamme. Le prime ipotesi reddit

Chi era Luca Esposito, il giornalista sportivo il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato a EboliNella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio un cadavere è stato ritrovato carbonizzato in un terreno isolato in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel comune di Eboli. Soltanto dopo diverse ore ... gazzetta.it

Eboli, ucciso il giornalista Luigi Esposito: il corpo trovato carbonizzatoEra direttore del sito Tuttosalernitana, aveva 53 anni. Il mistero del finto lavoro. Si scava nella vita privata ... napoli.repubblica.it