All’alba, in Sardegna, un uomo e una donna sono stati colpiti da arma da fuoco a Quartu e Solanas, vicino a Cagliari. Si tratta di un omicidio e di un tentato femminicidio. L’autore del gesto si è costituito poco dopo.

Il duplice delitto è avvenuto all’alba a Quartu e a Solanas, nell’hinterland di Cagliari. Il presunto autore si è costituito. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Omicidio e tentato femminicidio in Sardegna, un uomo e una donna colpiti da arma da fuoco

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