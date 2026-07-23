Omicidio e tentato femminicidio in Sardegna un uomo e una donna colpiti da arma da fuoco
All’alba, in Sardegna, un uomo e una donna sono stati colpiti da arma da fuoco a Quartu e Solanas, vicino a Cagliari. Si tratta di un omicidio e di un tentato femminicidio. L’autore del gesto si è costituito poco dopo.
Il duplice delitto è avvenuto all’alba a Quartu e a Solanas, nell’hinterland di Cagliari. Il presunto autore si è costituito. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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