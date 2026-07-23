All’alba di oggi, a Quartucciu, due persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco e sono morte. La polizia ha avviato le indagini e ha isolato la scena del delitto. Nessun dettaglio su eventuali sospetti o motivi. La vittima maschile e quella femminile sono state trovate senza vita all’interno di un’abitazione. La scientifica sta analizzando i reperti sul luogo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia all’alba di oggi, giovedì 23 luglio, a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari, dove un uomo e una donna sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Sul caso sono già al lavoro i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile. I fatti. Il duplice omicidio si è consumato nelle prime ore della mattinata. Secondo le prime informazioni, le due vittime sarebbero state raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco. L’uomo è morto sul posto, mentre la donna, gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Duplice omicidio a Quartucciu: uccisi un uomo e una donna a colpi di arma da fuoco

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