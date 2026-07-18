Una rissa a Misilmeri si è conclusa con un giovane di 26 anni ferito da colpi d'arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta nella notte in piazza Fontana Nuova. Un 24enne coinvolto si è presentato in caserma e è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato in ospedale e si trova ricoverato al Buccheri La Ferla. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Si è presentato la scorsa notte in caserma il giovane di 24 anni che a Misilmeri in piazza Fontana Nuova avrebbe ferito con colpi di arma da fuoco nel corso di una rissa un altro giovane di 26 anni ricoverato al Buccheri La Ferla. Il giovane è in stato di fermo per tentativo di omicidio. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri la notte scorsa hanno transennato la piazza e sono intervenuti gli uomini della scientifica per i rilievi. Sono stati ascoltati testimoni e i parenti dei due giovani per cercare di ricostruire quanto avvenuto e i motivi del ferimento. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Rissa a Misilmeri, 26enne ferito da colpi d'arma da fuoco. Giovane fermato per tentato omicidio

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