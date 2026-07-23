Omicidio di Bari Sardo fermato un minorenne | è il fratello della ragazza che era stata investita volontariamente dalla vittima

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, i carabinieri di Lanusei e Nuoro hanno fermato un minorenne sospettato di aver ucciso a coltellate un 19enne. Il fermato è il fratello della ragazza investita volontariamente dalla vittima. L’episodio si è verificato a Bari Sardo. La polizia ha eseguito il fermo senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi dell’aggressione. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate.

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Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22 anni che Concas aveva volontariamente investito, prima di essere aggredito e ucciso a coltellate in pieno giorno, per strada. È questa la prima ricostruzione dell’omicidio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Bari Sardo, comune in provincia dell’Ogliastra, in Sardegna. La 22enne ha riportato gravi traumi alle gambe ed è tuttora ricoverata all’ospedale Brotzu di Cagliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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