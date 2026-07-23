Omicidio Boiocchi | a processo anche la voce della Nord

È iniziato il processo per l’omicidio di Boiocchi, con anche la presenza di una persona ritenuta legata alla tifoseria della squadra di calcio. La stessa corte ha ascoltato diverse testimonianze riguardanti gli eventi che hanno coinvolto i tifosi della curva Nord negli ultimi anni. La vicenda giudiziaria si inserisce in un quadro più ampio di indagini su episodi di violenza legati alle tifoserie. La discussione si sta concentrando sui ruoli e le responsabilità di vari soggetti coinvolti.

Un altro nome, un altro banco imputati, la stessa Assise che continua a raccontare gli ultimi anni della curva Nord interista come un romanzo criminale a puntate. Adesso è Mauro Nepi, la "voce della curva" nerazzurra, a finire a processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi. La gup Giulia Marozzi ha accolto infatti la richiesta della Dda, Paolo Storari e Stefano Ammendola, e ha disposto il rinvio a giudizio con l'aggravante della premeditazione. Una contestazione che arriva pesante, tardiva, e che di fatto spegne la strategia difensiva: niente rito abbreviato, l'ultrà interista dovrà affrontare la Corte d'Assise a viso aperto. A cambiare gli equilibri sono stati, ancora una volta, i verbali di Marco Ferdico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite

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