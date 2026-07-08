Gianfranco Ferdico, padre di Marco Ferdico, ex capo ultrà della curva Nord, è disposto a testimoniare davanti alla Dda di Milano. Ferdico ha già fornito almeno tre dichiarazioni ai pm. La sua disponibilità si aggiunge alle indagini sull’omicidio Boiocchi e sui crimini legati alla curva Nord. Nessuna informazione è stata rilasciata sui contenuti delle dichiarazioni o sui possibili sviluppi dell’inchiesta.

Milano – Sarebbe pronto a parlare con i pm della Dda di Milano anche Gianfranco Ferdico, padre di Marco, l'orcomnmai ex capo ultrà della curva Nord interista che da fine maggio ha deciso di collaborare con la giustizia riempiendo almeno tre verbali. Cambio di avvocato. Oggi, infatti, si è saputo, nel corso dell'udienza in Corte d'Assise nel processo per l'omicidio del 2022 dello storico leader ultras nerazzurro Vittorio Boiocchi, che Gianfranco Ferdico, anche lui imputato per quell'uccisione assieme ad altri quattro, tra cui il figlio, ha cambiato avvocato, così come aveva già fatto Marco quando si è pentito, e dunque a breve potrebbe decidere pure lui di fare un passo e collaborare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio Boiocchi e i crimini della Curva Nord: anche Gianfranco Ferdico pronto a parlare con la Dda

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