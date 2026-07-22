Un uomo imputato per l’omicidio di un noto capo ultrà nerazzurro nel 2022 si trova davanti alla Corte d’Assise di Milano. L’imputato, un ultrà interista noto come “vocalist” della Curva Nord, è accusato di aver partecipato all’omicidio con modalità riconducibili a metodi mafiosi. L’omicidio è avvenuto nell’ottobre dello stesso anno, in un luogo della città.

Un altro imputato va a processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio con modalità mafiose di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell'ottobre del 2022 a Milano. Si tratta dell'ultrà interista Mauro Nepi, 43 anni, noto come il «vocalist» della Curva Nord perché seguiva le partite a cavalcioni sulla balaustra del secondo anello verde con il microfono in mano per lanciare i cori dei tifosi. Lo ha deciso la gup milanese Giulia Marozzi accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, che gli hanno contestato nell'udienza del 7 luglio anche l'aggravante della premeditazione, bloccando di fatto la scelta che la difesa aveva già preso del giudizio con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Omicidio di Vittorio Boiocchi, a processo l'ultrà interista Mauro Nepi, il «vocalist» della Curva Nord

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