Omicidio di Vittorio Boiocchi a processo l' ultrà interista Mauro Nepi il vocalist della Curva Nord
Un uomo imputato per l’omicidio di un noto capo ultrà nerazzurro nel 2022 si trova davanti alla Corte d’Assise di Milano. L’imputato, un ultrà interista noto come “vocalist” della Curva Nord, è accusato di aver partecipato all’omicidio con modalità riconducibili a metodi mafiosi. L’omicidio è avvenuto nell’ottobre dello stesso anno, in un luogo della città.
Un altro imputato va a processo davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio con modalità mafiose di Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà nerazzurro ammazzato a colpi di pistola nell'ottobre del 2022 a Milano. Si tratta dell'ultrà interista Mauro Nepi, 43 anni, noto come il «vocalist» della Curva Nord perché seguiva le partite a cavalcioni sulla balaustra del secondo anello verde con il microfono in mano per lanciare i cori dei tifosi. Lo ha deciso la gup milanese Giulia Marozzi accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, che gli hanno contestato nell'udienza del 7 luglio anche l'aggravante della premeditazione, bloccando di fatto la scelta che la difesa aveva già preso del giudizio con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
2026-5-27 Sky TG24 – Omicidio Boiocchi, ex capo ultras inter Beretta aveva torto
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