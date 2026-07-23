Omicidio a Bari Sardo investe l’ex ragazza e viene accoltellato a morte

A Bari Sardo un uomo ha investito l’ex ragazza e poi è stato colpito a morte da un coltello. La vittima dell’aggressione con il coltello sarebbe il fratello minore della donna investita. La polizia ha trovato il coltello che si presume sia stato usato nell’attacco. La persona coinvolta nell’incidente stradale, identificata come Loi, avrebbe un ruolo nella vicenda, ma non si sa ancora chi abbia effettivamente sferrato i colpi fatali.

Loi sarebbe coinvolto nella vicenda. Il coltello utilizzato nell’aggressione sarebbe riconducibile a lui, ma ad aver sferrato i colpi mortali contro Concas sarebbe stato il fratello minorenne della ragazza travolta. La ricostruzione degli investigatori collega l’omicidio a un episodio avvenuto poco prima: secondo le informazioni raccolte, Concas avrebbe investito la 21enne Erika Prunas, sua ex fidanzata, per poi allontanarsi. Il 19enne sarebbe stato successivamente raggiunto dal fratello della ragazza e dal suo attuale fidanzato, minorenne, dando vita a una violenta colluttazione. Durante lo scontro Concas è stato colpito con un’arma da taglio ed è morto sul posto nonostante l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Investe una coppia e accoltella Simone: ucciso a soli 19 anni

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