A Bari Sardo, in Ogliastra, un'auto ha investito una sedicenne e successivamente l’autista è stato accoltellato a morte. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18. Il fratello della vittima è fuggito dal luogo dell’incidente. Le prime ricostruzioni indicano che si tratti di un investimento volontario, ma le circostanze sono ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un investimento volontario, e poi un omicidio. Una vicenda che fatica a chiarirsi nelle prime ore dell’accaduto. E’ successo a Bari Sardo, nella provincia dell’Ogliastra, intorno alle 18 di oggi. Simone Concas, 19 anni, lui del paese, è morto accoltellato. Era alla guida dell’auto che ha investito una ragazzina di 16 anni: l’ha travolta volontariamente, dicono i carabinieri di Lanusei accorsi sul posto. E’ probabile che la sedicenne conoscesse Concas, e ora lei è grave all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata trasportata in elicottero: ha riportato traumi a entrambe le gambe. Due ragazzi – il fratello della sedicenne e il suo fidanzato – sono in fuga, ricercati dagli investigatori. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ogliastra, investe una sedicenne e viene accoltellato a morte. Il fratello della ragazza è in fuga

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