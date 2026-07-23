Ogliastra ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza | fermato un minore

Da tgcom24.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un minore è stato fermato dai carabinieri in relazione all’omicidio di un 19enne avvenuto a Bari Sardo. La vittima, dopo aver investito una ragazza, è stata colpita con coltellate che ne hanno provocato la morte. L’episodio è avvenuto nella notte e le forze dell’ordine hanno accertato che il minorenne sarebbe coinvolto nell’attacco. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Durante la notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto, a Bari Sardo, delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ogliastra ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza fermato un minore
© Tgcom24.mediaset.it - Ogliastra, ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza: fermato un minore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Simone Concas ucciso a coltellate dopo una lite: era stato investito dall'aggressore insieme a una ragazza. Caccia al killer

Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo essere stato investito con la ragazza, killer in fugaUn uomo ha ucciso con diverse coltellate un giovane a Bari Sardo, in Sardegna, dopo averlo investito insieme a una donna.

Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate. Ora è caccia al killer; Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: killer in fuga; Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo una lite: due ipotesi al vaglio sull'omicidio; Ogliastra, lite dopo un investimento in auto: giovane accoltellato a morte.

ogliastra ucciso a coltellateBari Sardo, 19enne ucciso a coltellate. Ora è caccia al killerUn 19enne è stato ucciso a coltellate in strada a Bari Sardo, in Ogliastra, dopo una lite seguita a un investimento stradale che ha ferito gravemente alle gambe una ragazza. È morto così Simone Concas ... msn.com

ogliastra ucciso a coltellateBari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenneUn 19enne, Simone Concas, è stato ucciso in strada a coltellate a Bari Sardo, in Ogliastra, mentre era insieme a una ragazza. L'aggressore è il conducente di un'auto che ha colpito ripetutamente Conca ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web