Ogliastra ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza | fermato un minore

Un minore è stato fermato dai carabinieri in relazione all’omicidio di un 19enne avvenuto a Bari Sardo. La vittima, dopo aver investito una ragazza, è stata colpita con coltellate che ne hanno provocato la morte. L’episodio è avvenuto nella notte e le forze dell’ordine hanno accertato che il minorenne sarebbe coinvolto nell’attacco. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dello scontro.

Durante la notte i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto, a Bari Sardo, delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Cagliari e da quella presso il Tribunale di Lanusei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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