AGI - Adottare un cane dal canile è un gesto d'amore e civiltà. E lo sa bene Legambiente che ha presentato i dati dell'ultimo report "Animali in citta' 2026" riferito allo scorso anno, in base al quale, oltre due cani su 10, circa tremila, custoditi in 221 rifugi dei comuni italiani mappati dall'associazione, non sono stati adottati ne' restituiti ai proprietari, ne' adottati dalla comunità come cani di quartiere e quindi costretti a vivere la loro vita in canile. Le motivazioni . Parliamo di incroci di diverse razze che rischiano di vivere per lungo tempo eo a vita in queste strutture. Legambiente, partendo dal dato ricevuto direttamente dai Comuni, stima che, a livello nazionale, possano essere oltre 14mila i cani che, nel 2025 e ad ora, rischiano questa sorte. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Animali: oltre 2 cani su 10 non vengono adottati, 14mila resteranno in eterna attesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Animali domestici combinaguai cani e gatti che rovinano la giornata in modo epico

Notizie e thread social correlati

Molti cani vengono restituiti dopo essere stati adottati dal canile: il problema non sono loro ma le nostre aspettativeIl 22% dei cani adottati da un rifugio in Carolina del Sud è stato restituito entro un certo periodo.

Vacanze con animali, 10 miliardi di spesa: cani e gatti superano i bambini per gli italianiNegli ultimi tempi, sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali domestici, portando con sé cani e gatti durante le vacanze.

Temi più discussi: Abbandona due cani soli in casa per andare in vacanza. ENPA: Non sono oggetti da lasciare quando si parte; Animali. Pubblicato il bando per l'affidamento del servizio del canile del Comune di Milano; Cani mini e toy sempre più diffusi. Ma piccolo non significa facile (né giocattolo). Gli errori da non fare con loro; È stato restituito al rifugio due volte, ma per il cane Bear la terza occasione era quella giusta.

Legambiente, oltre 14mila cani in Italia rischiano di restare a vita nei canili(ANSA) - ROMA, 23 LUG - In Italia nel 2025 oltre due cani su dieci (circa 3mila), di quelli che sono entrati nei canili rifugio di 221 comuni mappati da Legambiente, non sono stati né adottati, né res ... msn.com

Parte per le vacanze e lascia due cani soli in casa a Venaria. Denunciato. Dopo il soccorso è intervenuto un medico veterinario dell’Asl To3 che ha visitato i due cani. Gli animali sono stati affidati temporaneamente all’ENPA x assistenza e protezione x.com

Macerata, oltre 50 cani morti a Porto Recanati: c'è un indagato per l'uccisioneArriva una svolta nelle indagini sul ritrovamento di oltre 50 carcasse di cani in una scarpata a Scossicci di Porto Recanati, in provincia di Macerata. La Procura di Macerata ha iscritto nel registro ... ilmessaggero.it