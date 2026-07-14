Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che riguarda disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile e l'organizzazione delle forze di polizia. Il ministro degli Interni ha annunciato che il fermo preventivo sarà applicato anche ai minori e potrà essere effettuato dalla polizia locale. Il provvedimento modifica le norme in materia di sicurezza e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno.

Il Consiglio dei ministri, riunito oggi a Palazzo Chigi, hanno riferito fonti di governo, ha approvato il nuovo ddl Sicurezza, con ‘Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell’Interno’. La conferma è del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, che ha illustrato il provvedimento in conferenza stampa annunciando che “viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a soggetti anche minorenni”. “Soggetti – ha precisato il ministro – rispetto ai quali, nel corso di specifiche operazioni di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Cdm approva il nuovo ddl Sicurezza. Piantedosi: “Fermo preventivo anche per i minori, anche dalla polizia locale”

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