Durante le riprese di un film tratto da L’Odissea, un attore ha rivelato che alcune scene sono state interpretate da una stuntwoman, invece di lui. In particolare, nelle sequenze di combattimento con i Lestrigoni, giganti in armatura, la stuntwoman ha sostituito l’attore, che ha dichiarato che il film è stato il più difficile della sua carriera a 50 anni. La scena è stata realizzata con una prospettiva dal basso, senza l’uso di CGI.

È stata infatti la stunt woman a prendere il post di Matt Damon in alcune delle riprese, tra cui il combattimento con i Lestrigoni, giganti corazzati che Nolan ha reso imponenti non grazie alla CGI ma per mezzo di un'astuta prospettiva dal basso verso l'altro. Spiega il protagonista: «C’erano questi stuntman che erano tutti alti quasi due metri, e poi hanno ingaggiato degli stuntman che erano sotto il metro e cinquanta», tra cui Devyn Dalton, come ha spiegato «La mia controfigura era una donna, una stuntwoman, che aveva le braccia più belle che io abbia mai visto». Elogiando il lavoro di Dalton, Matt Damon ha aggiunto: «Quando è entrata nella tenda del catering, la prima volta che l’ho incontrata, le sono andato incontro, l’ho abbracciata e l’ho ringraziata per tutto il lavoro che aveva svolto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matt Damon racconta la trasformazione per L’Odissea: «A 50 anni è stato il film più difficile della mia vita. Le braccia del mio Ulisse? In alcune scene erano quelle di una stuntwoman»

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