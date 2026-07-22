Odissea correre coi sandali ha distrutto la schiena a Matt Damon | Un film da antidolorifici

Notizia in breve

Durante le riprese di un film diretto da Christopher Nolan, l’attore ha raccontato che correre con i sandali durante le scene ha causato problemi alla schiena. La produzione, lunga e complessa, ha richiesto mesi di lavorazione e molte scene d’azione. Damon ha spiegato che questa esperienza gli ha provocato dolore e ha dovuto assumere antidolorifici per gestire il malessere.