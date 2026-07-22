Odissea correre coi sandali ha distrutto la schiena a Matt Damon | Un film da antidolorifici

Da movieplayer.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le riprese di un film diretto da Christopher Nolan, l’attore ha raccontato che correre con i sandali durante le scene ha causato problemi alla schiena. La produzione, lunga e complessa, ha richiesto mesi di lavorazione e molte scene d’azione. Damon ha spiegato che questa esperienza gli ha provocato dolore e ha dovuto assumere antidolorifici per gestire il malessere.

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Girare un kolossal come Odissea non ha richiesto soltanto mesi di lavorazione e spettacolari scene d'azione. Per Matt Damon, protagonista del nuovo film di Christopher Nolan, una delle sfide più inaspettate è stata. l'abbigliamento. Matt Damon ha svelato uno degli aspetti più faticosi delle riprese di Odissea: i sandali indossati durante le scene d'azione. L'attore racconta che il cast ha sofferto soprattutto di forti dolori alla schiena, tanto da definire il film "una produzione a base di Advil". I sandali hanno messo a dura prova il cast Intervistato da Andy Cohen durante il programma Radio Andy di SiriusXM, Matt Damon ha raccontato che i sandali utilizzati sul set si sono rivelati molto più impegnativi del previsto, soprattutto durante le sequenze ambientate nella guerra di Troia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Odissea, correre coi sandali ha distrutto la schiena a Matt Damon: "Un film da antidolorifici"
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