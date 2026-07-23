Ogliastra si lancia con l’auto contro una 22enne poi viene ucciso a coltellate dal fratello minorenne di lei
Un giovane di 19 anni è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, in Sardegna. Pochi minuti prima, aveva investito volontariamente una donna di 22 anni con la sua auto. L’aggressione con il coltello è avvenuta subito dopo. La vittima è stato colpito dal fratello minore della donna, presente sul luogo. La scena si è svolta nelle strade del paese, con i soccorsi che sono intervenuti immediatamente.
Un giovane di 19 anni, Simone Concas, è morto accoltellato per strada a Bari Sardo, nella provincia dell’Ogliastra, in Sardegna, pochi minuti dopo aver investito volontariamente una 22enne. Per l’omicidio è stato fermato un minorenne: è il fratello della ragazza. Secondo quanto è stato ricostruito, intorno alle 18 di ieri, mercoledì 22 luglio, Simone Concas, alla guida della sua Ranault Clio, si è lanciato contro la ragazza, una studentessa universitaria residente in un paese vicino, che passeggiava nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo in compagnia del suo fidanzato 21enne. Concas e la ragazza si conoscevano da tempo. Secondo l’ Unione Sarda, in paese raccontano di una lite, qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Tpi.it
Notizie e thread social correlati
Ogliastra, investe con l'auto una sedicenne e viene accoltellato a morte dal fratelloUn’auto ha investito una ragazza di 16 anni a Bari Sardo, in Ogliastra, intorno alle 18 di oggi.
Prima l'agguato con l'auto, poi la vendetta: 19enne ucciso a coltellate a Bari Sardo, fermato un minorenneUn minorenne è stato fermato in relazione all’omicidio di un 19enne a Bari Sardo.