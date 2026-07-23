Ogliastra si lancia con l’auto contro una 22enne poi viene ucciso a coltellate dal fratello minorenne di lei

Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, in Sardegna. Pochi minuti prima, aveva investito volontariamente una donna di 22 anni con la sua auto. L’aggressione con il coltello è avvenuta subito dopo. La vittima è stato colpito dal fratello minore della donna, presente sul luogo. La scena si è svolta nelle strade del paese, con i soccorsi che sono intervenuti immediatamente.