Un’auto ha investito una ragazza di 16 anni a Bari Sardo, in Ogliastra, intorno alle 18 di oggi. Dopo l’incidente, un uomo è stato accoltellato a morte dal fratello della vittima. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le prime indagini. La dinamica dell’incidente e dell’aggressione resta ancora da chiarire.

Un investimento volontario, e poi un omicidio. Una vicenda che fatica a chiarirsi nelle prime ore dell’accaduto. E’ successo a Bari Sardo, nella provincia dell’Ogliastra, intorno alle 18 di oggi. Simone Concas, 19 anni, lui del paese, è morto accoltellato. Era alla guida dell’auto che ha investito una ragazzina di 16 anni: l’ha travolta volontariamente, dicono i carabinieri di Lanusei accorsi sul posto. In qualche modo la sedicenne aveva un rapporto con Concas, e ora è grave all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata trasportata in elicottero: ha riportato traumi a entrambe le gambe. Due ragazzi – il fratello della sedicenne e il suo fidanzato – sono in fuga, ricercati dagli investigatori. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ogliastra, investe con l'auto una sedicenne e viene accoltellato a morte dal fratello

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