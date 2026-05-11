Sempre più persone si impegnano in attività sportive e sessioni di allenamento, ma spesso passano molte ore sedute durante il giorno, sia in ufficio che a casa. Questa sedentarietà nascosta può rappresentare un rischio per la salute, anche per chi si dedica regolarmente all’attività fisica. È importante conoscere i motivi per cui stare troppo seduti può essere dannoso e trovare modi pratici per muoversi di più durante le ore di inattività.

C’è una contraddizione sempre più diffusa. Ci si allena con regolarità, si pratica yoga, si va in palestra, si corre. Eppure il resto della giornata scorre quasi immobile. Alla scrivania, in macchina, sul divano. È quella che gli esperti definiscono sedentarietà nascosta, una forma di inattività che non si percepisce come tale perché compensata, almeno in apparenza, da momenti di movimento intenso. Negli ultimi anni la ricerca ha chiarito un punto fondamentale: un’ora di allenamento non basta a neutralizzare molte ore consecutive passate seduti. Il corpo umano non è progettato per restare fermo così a lungo. Il risultato è un impatto silenzioso ma concreto su metabolismo, circolazione e salute generale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La sedentarietà nascosta è il rischio invisibile di chi si allena ma resta troppo seduto. Ecco perché fa male e come evitarla ogni giorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Liga: Real torna a vincere, Yamal segna e si fa male, ma il Barça resta a +9Barcellona (Spagna) 24 aprile 2026 - Una partita dopo l'altra il Barcellona si avvicina sempre più al titolo e la vittoria contro il Celta vale altri...

Crema e siero ogni giorno? Perché il troppo stroppia: la verità medica sul “digiuno” della pelleIl trend dello Skin Fasting, ovvero il “digiuno della pelle”, è diventato virale sui social media promettendo una guarigione miracolosa attraverso la...