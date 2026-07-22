Enrico Bertolino ha commentato che l’uso del cellulare sta contribuendo alla perdita di rapporti umani, come l’intimità. Ha inoltre affermato che Milano oggi sembra insicura, ma ricorda gli anni ’70, quando nelle strade si trovavano cadaveri. Durante un’intervista, ha paragonato il teatro di Gaber a quello più umoristico a cui si dedica, definendolo “teatro-cazzone”. Le sue parole riflettono un senso di nostalgia e critica verso i cambiamenti sociali e culturali.

Milano – “Gaber faceva il teatro-canzone. Io, più umilmente, lavoro sul teatro-cazzone.”. Va be’. Troppo bella la battuta per non iniziarci il pezzo. Anche perché in realtà l’ironia di Enrico Bertolino è tutt’altro che raffazzonata. Professionista della comunicazione (e della risata), il comico milanese è fra i più lucidi nel raccontare il presente. Come si può scoprire venerdì al Castello con “Una serata di ordinaria ironia“, titolo citazionista per condividere quelle intolleranze elementari che ci fanno impazzire. Speriamo non ai livelli di Michael Douglas nel film. Sul palco anche i musicisti Tiziano Cannas Aghedu, Roberto Antonio Dibitonto, Mike Frigoli e Sebastiano Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Enrico Bertolino: “Il cellulare è la fine di tutto, non facciamo più l’amore. Milano insicura? Ricordo gli anni ‘70 e i cadaveri nelle strade”

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