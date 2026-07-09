Oggi si ricorda Santa Veronica Giuliani, una mistica nota per le sue numerose esperienze soprannaturali. La sua vita è stata segnata da visioni, estasi e carismi, che le hanno conferito un rapporto molto stretto con il Signore. È stata definita “sposa del Crocifisso” per il suo legame profondo con la fede e le sue esperienze spirituali. La figura di questa santa è associata a una intensa vita religiosa e mistica.

Visioni, estasi, carismi, la vita della mistica Santa Veronica Giuliani, santa di oggi 9 luglio, fu caratterizzata da un rapporto tanto intimo con il Signore che fu definita “sposa del Crocifisso”. Santa Veronica Giuliani è una delle più grandi mistiche della storia. Era nata con il nome di Orsola a Mercatello sul Metauro nei pressi di Urbino il 27 dicembre 1660 e fin dalla più tenera età, secondo i racconti, si manifestano in lei fenomeni mistici. A 17 anni entrò nell’ordine delle Clarisse Cappuccine nel monastero di Città di Castello in Umbria, dopo aver avvertito fortemente la vocazione a dedicarsi interamente a Dio. Assunse il nome di Veronica e in quel luogo rimase per tutto il resto della sua vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 9 luglio, Santa Veronica Giuliani: la mistica dalle straordinarie esperienze soprannaturali

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St. Veronica Giuliani Novena | Day 4 (July 3rd)

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