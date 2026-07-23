Oggi 23 luglio passaggio della Stazione Spaziale Internazionale visibile da tutta Italia a occhio nudo | durerà 6 minuti

Il 23 luglio la Stazione Spaziale Internazionale sarà visibile a occhio nudo da tutta Italia, con un passaggio di circa sei minuti. La ISS attraverserà i cieli italiani, rendendo possibile l'osservazione senza l’uso di strumenti ottici. L’evento si svolgerà in una finestra temporale limitata e sarà visibile in modo diretto e senza supporto. La durata complessiva del transito sarà di circa sei minuti.

Stasera la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) compirà un magnifico passaggio nei cieli d'Italia perfettamente visibile a occhio nudo. Il transito durerà circa 6 minuti. Ecco a che ora e dove guardare nel firmamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le missioni e i programmi spaziali del 2026 con lItalia protagonista

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Il fenomeno che avverrà a fine maggio, capita in media ogni tre anni e sarà visibile a occhio nudo. Vicino alla Luna, sarà visibile anche una delle stelle più luminose dello ScorpioneA fine maggio si verificherà un evento che si ripete circa ogni tre anni e sarà visibile a occhio nudo.

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ITA Stasera 23 luglio ci sarà un bel passaggio della #ISS osservabile da tutta Italia (favorite le Isole Maggiori). Appuntamento alle 22:25 circa (ora italiana) meteo permettendo. Buona caccia! #SpotTheStation #Expedition74 x.com

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