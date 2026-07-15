Oggi 15 luglio il difficile bacio della Luna a Giove | a che ora vederlo a occhio nudo nel cielo d'Italia

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sera di oggi mercoledì 15 luglio 2026 il cielo sarà impreziosito da un bellissimo - ma difficile - bacio celeste tra la falce di Luna e il pianeta Giove. Il fenomeno astronomico sarà visibile a occhio nudo dall'Italia: a che ora e come vederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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