A fine maggio si verificherà un evento che si ripete circa ogni tre anni e sarà visibile a occhio nudo. Nel cielo vicino alla Luna si potrà osservare una delle stelle più luminose dello Scorpione. Alcune sere il cielo si presenta con spettacoli semplici ma suggestivi, senza bisogno di effetti speciali o colori intensi. L’evento durerà alcune sere, offrendo un’occasione per ammirare il cielo notturno in modo diretto e naturale.

C i sono sere ancora in cui il cielo offre bellissimi spettacoli senza necessariamente aver bisogno di effetti speciali e colori improbabili. Ed è esattamente quello che succederà la sera del 31 maggio con l’arrivo della mini Luna blu, un nome che ha un’origine precisa e che non risiede nel colore del satellite. Nella lingua inglese, infatti, esiste un’espressione, once in a blue moon, che indica qualcosa che accade di rado, quasi per caso. Stregate dalla Buck Moon, rituali di benessere per risplendere insieme alla luna piena X La mini Luna blu, perché si chiama blu se blu non è. È esattamente da questa immagine poetica che è nata poi, nel tempo, la definizione astronomica: la luna blu è la luna piena “in più”, quella che a volte compare quando in un mese di calendario si verificano due pleniluni invece del solito uno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il fenomeno che avverrà a fine maggio, capita in media ogni tre anni e sarà visibile a occhio nudo. Vicino alla Luna, sarà visibile anche una delle stelle più luminose dello Scorpione

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